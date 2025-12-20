18ºÐ¤ÎÀÄÇ¯¤¬Ä«¡¢¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤ÇÅÐ¹»Ãæ¤Ë¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÀÄÇ¯¤Ï°Õ¼±¤ÏÌá¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢2½µ´Ö¸å¤ËÂ©¤ò°ú¤­¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú²èÁü¤ò¤ß¤ë¡Û¾Ð´é¤Ç¥Ôー¥¹¥µ¥¤¥ó18ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿·ò¿Î¤µ¤ó¤½¤·¤Æ»ö¸Î¸½¾ì¤Î¥Ð¥¤¥¯ 2000Ç¯5·î¡¢ÆàÎÉ¸©À¸¶ð»Ô¤Ç¸òÄÌ»ö¸Î¤Ë¤è¤êÌ¿¤òÍî¤È¤·¤¿»ùÅç·ò¿Î¡Ê¤±¤ó¤È¡Ë¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£·ò¿Î¤µ¤ó¤¬»ö¸Î¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«Âð¤«¤é¤ï¤º¤«100¥áー¥È¥ëÀè¤Î¾ì½ê¤Ç¤·¤¿¡£ 12·î9Æü¡¢¹â¾¾»Ô¤Î¹áÀî¸©Î©¹áÀîÃæ±û¹â