¡ÚÄ¶ÊÝÂ¸ÈÇ¡ÛÀ¤³¦°ì¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ÁêÂ³ÀÇ¤Î·×»»ÊýË¡ËÜÏ¢ºÜ¤Ï¡¢ÁêÂ³¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§¤äÀÇ¶â¤Î´ðËÜ¤«¤é¡¢ÁêÂ³Áè¤¤¤ÎºÛÈ½Îã¡¢ÀÇÌ³Ä´ºº¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³Ø¤Ö¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Ãø¼Ô¤ÏÁêÂ³ÀìÌçÀÇÍý»Î¤ÎµÌ·ÄÂÀ»á¤Ç¡¢ÁêÃÌ¼ÂÀÓ¤Ï5000¿ÍÄ¶¡£¡Ø¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±ÁêÂ³¡ÚÁýÊä²þÄûÈÇ¡Û¡Ù¤ò½ÐÈÇ¤·¡¢°ä¸À½ñ¡¢ÁêÂ³ÀÇ¡¦Â£Í¿ÀÇ¡¢ÉÔÆ°»º¡¢ÀÇÌ³Ä´ºº¡¢³Æ¼ï¼êÂ³¤È¤¤¤Ã¤¿´ÑÅÀ¤«¤éÁêÂ³¤Î¸½¼Â¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ÖÂ£Í¿ÀÇ¤Î¿·¥ë¡¼¥ë¡×Åù¡¢ÁêÂ³¤ÎºÇ¿·¥È¥ì¥ó¥É¤ò