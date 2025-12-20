¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û 12·î31Æü16»þ¤«¤é¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Ç¡ØÂè58²ó Ç¯Ëº¤ì¤Ë¤Ã¤Ý¤ó¤Î²Î¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£ ¥Æ¥ìÅì¤¬¸Ø¤ëÇ¯Ëö¹±Îã²ÎÆÃÈÖ¤âº£Ç¯¤Ç58²óÌÜ¡£È¾À¤µª°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë²Î¼ê¤¬Ã¯¤â¤¬¸ý¤º¤µ¤á¤ëÌ¾¶Ê¤òÆÏ¤±¤Æ¤­¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¡¢ºòÇ¯Æ±ÍÍ¡¢¿ÀÆàÀî¡¦ÁêÌÏ½÷»ÒÂç³Ø¥°¥êー¥ó¥Ûー¥ë¤Ç¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¥¹¥Æー¥¸¤ÎÌÏÍÍ¤Ë²Ã¤¨¡¢11Ç¯¤Ö¤ê¤Ë°ìÉôÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¤ªÆÏ¤±¡£À¹¤ê¾å¤¬¤ëÂç¤ß¤½¤«¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¶õµ¤¤È¤È