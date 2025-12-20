2025Ç¯¤â¡¢Â¿¤¯¤Î¡È»ö·ï¡É¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤¹Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÜ»ï¤¬·ÇºÜ¤·¤¿µ­»ö¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤È¤¯¤ËÈ¿¶Á¤¬Âç¤­¤«¤Ã¤¿µ­»ö¤Î¿ô¡¹¤ò¡¢¡È±ê¾å»ö·ïÊí¡É¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡Ê4·î20ÆüÇÛ¿®µ­»ö¤òºÆ·Ç¡£µ­»ö¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë4·î20Æü¡¢²Î¼ê¤ÎÏÂÅÄ¥¢¥­»Ò¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë´§ÈÖÁÈ¡Ø¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£2025Ç¯¤ËÊüÁ÷40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÀ¸ÊüÁ÷¤ÎÄ¹¼÷ÈÖÁÈ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¤À¤±¤Ë¡¢Ëè½µ¡È¥Û¥Ã¥È¡É¤ÊÏÃÂê¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤æ¤¨¤Ë»ëÄ°¼Ô¤«