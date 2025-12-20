ÇÐÍ¥¤ÎµÈ±Ê¾®É´¹ç¤¬¡¢22Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù(Ëè½µ·î¡Á¶âÍË13:00¡Á)¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£µÈ±Ê¾®É´¹ç¡á¥Æ¥ì¥ÓÄ«ÆüÄó¶¡14ºÐ¤Ç±Ç²è¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ66Ç¯¡¢º£¤âÆüËÜ±Ç²è³¦¤ò¸£°ú¤·Â³¤±¤ëµÈ±Ê¡£ºòÇ¯Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¼Ì¿¿²È¡¦¼Ä»³µª¿®¤µ¤ó¤¬À¸Á°»£¤êÎ¯¤á¤¿¼Ì¿¿¤ÎÃæ¤«¤é¸·Áª¤·¤¿ºîÉÊ¤È¡¢½Ð±é¤·¤¿±Ç²èÁ´ºîÉÊ¤òÌÖÍå¤·¤¿¼Ì¿¿½¸¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÇÐÍ¥¿ÍÀ¸ºÇÂç¤ÎÅ¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÆÈÎ©¤À¤È¤¤¤¦µÈ±Ê¡£¤½¤Î¤­¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¹âÁÒ·ò¤µ