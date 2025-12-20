²ñ¼Ò¤Î¡ÖËÜÀ­¡×¤Ï¡¢¼­¤á¤ë»þ¤ä¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤­¤¿»þ¤Ë¤ï¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£»öÌ³½èÍý¤òÂÕ¤Ã¤¿¤ê¡¢ÍýÉÔ¿Ô¤Ê¥ë¡¼¥ë¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤¿¤ê¤¹¤ë²ñ¼Ò¤ÏºÇ°­¤À¡£ËÌ³¤Æ»¤Î40Âå½÷À­¡Ê»öÌ³¡¦´ÉÍý¡Ë¤Ï¡¢Âà¿¦¸å¤ËÆÏ¤¤¤¿¸µ¿¦¾ì¤«¤é¤ÎÏ¢Íí¤Ë¼ª¤òµ¿¤Ã¤¿¡£¡ÖÎ¥¿¦¾ÚÌÀ½ñ¸òÉÕ´õË¾¤Ë¤¹¤ë¤ÈÌÌÅÝ¤Ê¤ó¤À¤±¤ÉÌµ¤·¤Ç¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤«¡© ¼º¶ÈÊÝ¸±¤â¤é¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¤«¡©¡×Î¥¿¦É¼¤Ï¡¢¼º¶ÈÊÝ¸±¤Î¼õµë¼êÂ³¤­¤ËÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ê½ñÎà¤À¡£¡ÊÊ¸¡§¼Ä¸¶¤ß¤Ä¤­¡Ë¡ÖÌÌÅÝ¤«¤É¤¦¤«¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤È¤«°Õ