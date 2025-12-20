Âè£±£°£²²óÈ¢º¬±ØÅÁ¡ÊÍèÇ¯£±·î£²¡¢£³Æü¡Ë¤Ç£¶£´Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥·¡¼¥É¸¢³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹Î©Âç¤Ï¡¢Éü³è¤·¤¿¥¨¡¼¥¹¤ÎÇÏ¾ì¸­¿Í¡Ê£´Ç¯¡Ë¤¬ÌÜÉ¸Ã£À®¤Î¸°¤ò°®¤ë¡££±Ç¯»þ¤«¤éÈ¢º¬¤òÁö¤êÂ³¤±¤ë¥¨¡¼¥¹¤Ï¡¢¸Î¾ãÂ³¤­¤Î¶ì¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢³ØÀ¸£³Âç±ØÅÁ¥é¥¹¥È¥é¥ó¤È¤Ê¤ëÈ¢º¬¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤òÃí¤°¡£»Ë¾åºÇÄ¹¥Ö¥é¥ó¥¯¤Î£µ£µÇ¯¤Ö¤êÉü³è½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿£²£³Ç¯¤Ë£±Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿À¤Âå¤¬¡¢ºÇ¾åµéÀ¸¤È¤Ê¤ê¡¢Î©Âç¤ÎÎò»Ë¤ò¤µ¤é¤Ë°ìÊâÁ°¿Ê¤µ¤»¤ë¡££¶£´