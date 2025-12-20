¤­¤Î¤¦Ìë¡¢Åìµþ¡¦À¾Åìµþ»Ô¤Ç¿Æ»Ò4¿Í¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤­¤Î¤¦Ìë¡¢Åìµþ¡¦À¾Åìµþ»ÔËÌÄ®¤Î½»Âð¤Ç¡¢Êì¿Æ¡Ê36¡Ë¤È¹â¹»1Ç¯¤ÎÄ¹ÃË¡Ê16¡Ë¡¢¾®³Ø5Ç¯¤Î¼¡ÃË¡Ê11¡Ë¡¢¾®³Ø4Ç¯¤Î»°ÃË¡Ê9¡Ë¤Î¿Æ»Ò4¿Í¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢µ¢Âð¤·¤¿Éã¿Æ¡Ê30Âå¡Ë¤¬¸¼´Ø¤Ë¥Á¥§¡¼¥ó¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é110ÈÖÄÌÊó¡£¶î¤±¤Ä¤±¤¿·Ù»¡´±¤ÈÉã¿Æ¤¬°ì½ï¤Ë½»Âð¤ÎÃæ¤ËÆþ