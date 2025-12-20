¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯(WBC)¤Ï19Æü¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥á¥¤¥½¥ó¡¦¥ß¥é¡¼Åê¼ê¤¬¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¤È¤·¤Æ2026Ç¯¤ÎWBC¤Ë»²²ÃÉ½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ß¥é¡¼Åê¼ê¤Ïº£µ¨¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¤È¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ç60»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·10¥Û¡¼¥ë¥É22¥»¡¼¥Ö¤ÇËÉ¸æÎ¨2.63¤ÎÀ®ÀÓ¡£7·î11Æü¤Î¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹Àï¤Ç¤Ï104.1¥Þ¥¤¥ë(Ìó167.5¥­¥í)¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢9·î4Æü¤Î¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥ºÀï¤Ç¤Ï9µå¤¹¤Ù¤Æ¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç¥¤¥Þ¥­¥å¥ì¡¼¥È¡¦¥¤¥Ë¥ó¥°(3¼ÔÏ¢Â³