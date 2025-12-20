¡ÈÀ¤³¦°ì¥Ü¡¼¥Ê¥¹¡É¤¬Ëþ³Û»Ùµë¤µ¤ì¤ë¥­¥à¡¦¥Ø¥½¥ó(C)Getty ImagesÂç¥ê¡¼¥°¡ÊMLB¡Ëµ¡¹½¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö12·î18Æü¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÊ¬ÇÛ¥×¡¼¥ë¶â³Û¤òÈ¯É½¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤òÏ¢ÇÆ¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢°ì¿ÍÅö¤¿¤ê48Ëü4748¥É¥ë¡ÊÌó7560Ëü±ß¡Ë¤Î»Ùµë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇò¤ÎSUV¡Ö¥µ¥ó¥¿¥Õ¥§¡×¤Î¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¤Ë¼ê¤ò¤«¤±¤ë¥­¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤ò¸«¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÁí³Û¤Ï4610Ëü¥É¥ë¡ÊÌó72²¯±ß¡Ë¡£ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢»³ËÜÍ³¿­¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤é¤¬»ÙµëÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£