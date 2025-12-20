DeNA¤Î¼çË¤¤È¤·¤Æ³èÌö¤ò¤·¤¿¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó(C)»º·Ð¿·Ê¹¼ÒÆüÊÆÎ¾µå³¦¤ò¶Ã¤«¤»¤ë·ÀÌó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸½ÃÏ»þ´Ö12·î18Æü¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ØESPN¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÊ£¿ô¤ÎÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢º£¥ª¥Õ¤ËDeNA¤«¤éFA¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¤¬¡¢Ã±Ç¯125Ëü¥É¥ë¡ÊÌó1²¯9500Ëü±ß¡Ë¤Ë½ÐÍè¹â¤¬ÉÕÂÓ¤¹¤ë¥á¥¸¥ã¡¼·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤È°ìÀÆ¤ËÊó¤¸¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡ÛÃæÆü¡¦º¬Èø¤Î150¥­¥í¤òÊ´ºÕ¡ªDeNA»þÂå¤Î¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¤ÎËÜÎÝÂÇ¥·¡¼¥ó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯µ×¡¹¤Î¥á¥¸¥ã