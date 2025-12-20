¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤¬Ç¯Ëö¹±Îã¤ÎÂçµ­¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÇÂçÅýÎÎÁªµó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢°ÂÁ´³ÎÊÝ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸¡Æ¤¤¹¤ëÍÑ°Õ¤¬¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¥í¥·¥¢¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÁªµó´ü´ÖÃæ¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡Æ¤¤¹¤ëÍÑ°Õ¤¬¤¢¤ë¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÁªµó¤ÎÆü¤Ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÎÎÅÚ¤Î±ü¿¼¤¯¤Ø¤Î¹¶·â¤ò¹µ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡×¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥­¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï¡Ö¥Í¥ª¥Ê¥Á¡×¤À¤È°ìÊýÅª¤Ë¼çÄ¥¤·¡¢·³»ö¹ÔÆ°¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤ÆÂçÅýÎÎ