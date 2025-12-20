¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ç¤Î½Ð¾ì¤Ï¡¢Ìó£²¤«·î¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¤¤¤­¤Ê¤ê·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î»³ÅÄ¿·¤Ï12·î17Æü¡¢¥¹¥³¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥·¥Ã¥×Âè11Àá¤Î¥À¥ó¥Ç¥£¡¼Àï¤Ç¡¢½ªÈ×¤Î65Ê¬¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤º¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï£±¡Ý£²¤ÈÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£µ¨¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿»³ÅÄ¤Ï¡¢³«ËëÅö½é¤Î£¸·î¤³¤½»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥º¸µ´ÆÆÄ¤ËÎä¶ø¤µ¤ì¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼³°¤Ë¡£10·î26Æü¤Î