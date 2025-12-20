ÇÐÍ¥¤ÎÔ¢Â¼È»¡Ê70¡Ë¤¬19Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡¢¼ç±é¤¹¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÆÃÊÌ¥É¥é¥Þ¡Ö¥É¥Ó¥å¥Ã¥·¡¼¤¬ÃÆ¤±¤ë¤Þ¤Ç¡×¡Ê24Æü¸å10¡¦00¡Ë¤Î»î¼Ì²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£ºÊ¤òË´¤¯¤·¡¢¤Õ¤µ¤®¹þ¤àÃËÀ­¡ÊÔ¢Â¼¡Ë¤¬¥Ô¥¢¥Î¤ò³Ø¤ÖÊª¸ì¡£»£±Æ¤Î¤¿¤á¤Ë1¥«·î´Ö¡¢ËèÆü1¡¢2»þ´Ö¤Û¤É¥Ô¥¢¥Î¤òÎý½¬¡£½é¤á¤Æ¤ÎÄ©Àï¤À¤Ã¤¿¤¬¡ÖºÇ½é¤Ï»Ø¤¬Æ°¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬²¿¤È¤«¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£»£±Æ¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤Ë²¿¤«¤ò³Ø¤Ö°ÕÍß¤ò»ý¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡ÖÍèÇ¯¤Ï¾èÇÏ¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ