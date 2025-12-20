Íèµ¨¤«¤éÁª¼ê²ñÄ¹¤È¤Ê¤ë³ÚÅ·¤ÎÁáÀî¤¬¡¢ÅìËÌÂçÉÂ±¡¤Î¾®»ù²Ê¤Ê¤É¤òË¬Ìä¤·¤¿¡£60¿Í¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤È¿¨¤ì¹ç¤¤¡Ö¶ì¤·¤¤»þ¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡¢º£Æü¤Î¸òÎ®¤¬´èÄ¥¤ì¤ë¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡×¤È»×¤¤¤ä¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯¤ÏÆ®ÉÂÃæ¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤ò»Ù±ç¤¹¤ëNPOË¡¿ÍAYA¤Ø200Ëü±ß´óÉÕ¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö¼«Ê¬¤â¤è¤ê°ìÁØ´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢ÅìËÌ¤Ë´¿´î¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡£º£¸å¤â²¿¤«¤·¤é¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ç¤­¤ì¤Ð¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£