²áµî10Ç¯¤Ç·¹¸þ¤òÃµ¤ë¡£¡ùÁ°Áöµ÷Î¥º£²ó¤ÈÆ±¤¸¥Þ¥¤¥ëÁÈ¤Ï¡Ú3¡¦7¡¦4¡¦36¡Û¡£µ÷Î¥±äÄ¹ÁÈ¡Ú1¡¦1¡¦1¡¦31¡Û¤è¤êµ÷Î¥Ã»½ÌÁÈ¡Ú6¡¦2¡¦5¡¦63¡Û¤ÎÊý¤¬°µÅÝÅª¤Ë¹¥À®ÀÓ¡£¡ùÁ°Áö¥¯¥é¥¹G1ÁÈ¡Ú4¡¦0¡¦2¡¦28¡Û¤Î³èÌö¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£¼¡¤¤¤ÇG2ÁÈ¡Ú2¡¦1¡¦3¡¦22¡Û¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¶¥ÁöÁÈ¡Ú2¡¦3¡¦2¡¦37¡Û¡£3¾¡¥¯¥é¥¹ÁÈ¤Ï¾¡¤ÁÀ±¤³¤½1¤Ä¤À¤¬¡¢Ï¢ÂÐÎ¨¤Ï18¡¦5¡ó¤È¾å¡¹¡£¡ùÁ°ÁöÃå½ç1¡¢2Ãå¤Ç3¾¡¡¢2Ãå7²ó¡£¤¿¤À¤·¡¢6Ãå°Ê²¼¤â5¾¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂçÇÔ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤âµ¤¤Ë¤·