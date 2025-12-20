£Î£È£Ë¤Ï£±£¹Æü¡¢Âç¤ß¤½¤«¤Î¡ÖÂè£·£¶²ó£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡ÊÁí¹ç¤Ê¤É¡¢¸å£·¡¦£²£°¡Ë¤Î¶ÊÌÜ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¸«¤É¤³¤í¤Î°ì¤Ä¤Ï¥á¥É¥ì¡¼¡£ºòÇ¯¤Î£µÁÈ¤«¤é¡¢º£Ç¯¤Ïµ×ÊÝÅÄÍø¿­¡¢£Ô£Õ£Â£Å¡¢£Á£Ë£Â£´£¸¤Ê¤É£¹ÁÈ¤¬ÈäÏª¤¹¤ë¡£½é½Ð¾ìÁÈ¤Ç¤Ï¡¢£Í¡ª£Ì£Ë¤¬¹ñÌ±ÅªÎ®¹Ô¤òÀ¸¤ó¤À¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¡¢£Æ£Ò£Õ£É£Ô£Ó£Ú£É£Ð£Ð£Å£Ò¤¬¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤¤¤È¤³¤í¡×¡¢£È£Á£Î£Á¤¬¡Ö£Ò£Ï£Ó£Å¡×¤ò²Î¾§¤¹¤ë¡££·£¶²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëº£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Ï¡¢¥á¥É¥ì¡¼º×¤ê¤¬Âç¤­