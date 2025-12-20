ºå¿À¤Ï£±£¹Æü¡¢¥À¥¦¥ê¡¦¥â¥ì¥Ã¥¿Åê¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¡áÁ°¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡á¤ÈÍèµ¨¤ÎÁª¼ê·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Ã±Ç¯·ÀÌó¤ÇÇ¯Êð£±£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±²¯£µ£¶£°£°Ëü±ß¡Ë¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï£¹£¹¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ½Ð¿È¤Î±¦ÏÓ¤ÏºÇÂ®£±£µ£¹¥­¥í¤ò¸Ø¤ê¡¢ÉÔµ¬Â§¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¡ÈËâµå¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡É¤¬Éð´ï¡£º£µ¨¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç£±£¸»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ£±¾¡£±ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£³¡¦£²£´¡¢Ã¥»°¿¶Î¨¤Ï¶Ã°Û¤Î£±£°¡¦£²£¶¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£±¦¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¹äÏÓ