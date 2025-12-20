ºå¿À¶¥ÇÏ¾ì¤¬¤¢¤ëÊ¼¸Ë¸©ÊõÄÍ»Ô¤ÎÆüÍË¡Ê21Æü¡ËÍ½Êó¤Ï±«¤Î¤ÁÆÞ¤ê¤Ç¹ß¿å³ÎÎ¨¤Ï80¡ó¡£¸áÁ°Ãæ¤«¤é±«¤¬¹ß¤ê»Ï¤á¤ë¤¬¡¢¹ß¿åÎÌ¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤¤¸«¹þ¤ß¡£Ä«ÆüÇÕFS¤Ï¤ä¤ä½Å¤«¡¢ÎÉ¤Ç¤âÇÏ¾ì¤Ï¥½¥Õ¥È¤Ê¾õÂÖ¤«¡£¼Ç¤ÏA¥³¡¼¥¹3½µÌÜ¡£Âç¤­¤Ê½ý¤ß¤Ï¸«¤é¤ì¤º¡¢Æâ¤«¤é´¥¤±¤ÐÆâÍ­Íø¤ËÇï¼Ö¤¬¤«¤«¤ê¤½¤¦¤À¡£