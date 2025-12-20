¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¡×¤ÎºØÆ£»Ê¡Ê46¡Ë¤¬18ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¥¢¥á¥È¡¼¡¼¥¯¡ª¡×¡ÊÌÚÍË¸å11¡¦15¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤¬·ù¤¤¤ÊÍýÍ³¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÇ¯Ëö¹±Îã´ë²è¡Ö¤â¤Ã¤È¤ä¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä2025È¿¾Ê²ñ¡×¤òÊüÁ÷¡£¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¤Ï2015Ç¯¡¢Ì¡ºÍ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡ÖM¡½1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤â¤¦¤ª¤·¤Þ¤¤¤Ç¤¹¡£·ê»Ò²¼¤¬¤ê¡Ä¤¦¤Ê¤®¾å¤ê¤ÎµÕ¤Ç¤¹¡×¤È¸å¤í¸þ¤­¤Î¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢º£Ç¯Ç¯»Ï¤Î