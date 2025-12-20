¼Ç¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÃÍ10.2¡á¤ä¤ä¹Å¤á¢¨¶âÍË¸áÁ°9»þ30Ê¬´Þ¿åÎ¨¡á¼ÇGÁ°10.9¡ó¡¢4³Ñ11.1¡ó¥À¡¼¥ÈGÁ°5.9¡ó¡¢4³Ñ5.9¡ó¢¨¶âÍË¸áÁ°9»þ30Ê¬¡£¼Ç¤Ï3¡Á4³Ñ¤ÎÆâÂ¦¤Ë½ý¤ß¤¬½Ð»Ï¤á¤¿¤¬Â¾¤Ï¤ª¤ª¤à¤ÍÎÉ¹¥¡£µÓ¼Á¤Ë¤è¤ëÍ­ÍøÉÔÍø¤Ï¤Ê¤¤¡£±«ÎÌ¤¬ÆÉ¤ß¤Å¤é¤¤¤¬¥À¡¼¥È¤ÏÄù¤Þ¤Ã¤ÆÁ°Í­Íø¡£