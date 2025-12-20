½Å·Ä»Ô¤È¸ÐÆî¾Ê¤ò·ë¤ÖÞá¾ÅÊ£Àþ¹âÂ®Æ»Ï©¤ÎÉðÎ´¡½×Å¿å¶è´Ö¤ÈÉðÎ´¡½Æ»¿¿¶è´Ö¡Ê½Å·Ä¶è´Ö¡Ë¤¬18Æü¡¢°ìÈÌ¼ÖÎ¾¸þ¤±¤Ë³«Êü¤µ¤ì¡¢Æ±¹âÂ®Æ»Ï©¤ÎÁ´Àþ³«ÄÌ¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¿·Ê¹ÌÖ¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£Þá¾ÅÊ£Àþ¹âÂ®Æ»Ï©¤Ï¡¢Á´Ä¹280¥­¥í¥á¡¼¥È¥ë¡¢¶¶ÎÂ¤È¥È¥ó¥Í¥ë¤¬Àê¤á¤ë³ä¹ç¤¬8³ä¤ËÃ£¤·¡¢Åê»ñÁí³Û¤ÏÌó640²¯¸µ¡ÊÌó1Ãû4080²¯±ß¡Ë¤Ë¾å¤ê¡¢½Å·Ä»Ô¤Î¹âÂ®Æ»Ï©·úÀß»Ë¾å¡¢Åê»ñµ¬ÌÏ¡¦·úÀßÆñ°×ÅÙ¤È¤â¤Ë»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£½Å·Ä¡¦À®ÅÔÎ¾ÅÔ»Ô·ÐºÑ·÷¤ÈÃæ¹ñ