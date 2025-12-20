ºå¿À¤Ï¡¢¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥É¥ê¥¹Åê¼ê¡Ê37¡Ë¤È¤Î·ÀÌó±äÄ¹¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ö85¡×¤À¤Ã¤¿º£µ¨¤ÎÇØÈÖ¹æ¤òÊÑ¹¹¤·¡¢ºÇÂ¿¥»¡¼¥Ö¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î³èÌö¤ò¤·¤¿Á°²óºßÀÒ»þ¤Î¡Ö98¡×¤Ë¤Ê¤ë¡£Íèµ¨¤Î¿äÄêÇ¯Êð¤Ï65Ëü¥É¥ë¡ÊÌó1²¯140Ëü±ß¡Ë¤ÎÃ±Ç¯·ÀÌó¤Ç¡¢ÅÓÃæ²ÃÆþ¤·¤¿º£µ¨¤Î10Ëü¥É¥ë¡ÊÅö»þ¥ì¡¼¥È¤ÇÌó1480Ëü±ß¡Ë¤«¤éÂçÉýÁý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£µåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Öº£Ç¯¤Ï¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¡Ê7·î¡Ë¤«¤é¤Î²ÃÆþ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¼«¿È¤Î¥­¥ã¥ê¥¢¤Ç½é¤á¤ÆÍ¥¾¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¡¢¤È¤Æ