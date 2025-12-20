DeNA¤¬Íèµ¨¿·³°¹ñ¿Í¤È¤·¤ÆÁ°¥ì¥¤¥º3A¤Î¥¯¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥Ò¥å¥ó¥á¥ë³°Ìî¼ê¡Ê31¡Ë¤È·ÀÌó¹ç°Õ¤·¤¿¤³¤È¤¬19Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¶áÆüÃæ¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£¥Ò¥å¥ó¥á¥ë¤Ï¡¢1¥á¡¼¥È¥ë75¡¢89¥­¥í¤È¾®ÊÁ¤âÎ¾ÂÇ¤Á¤ÇÄ¹ÂÇÎÏ¤ò»ý¤ÁÈ÷¤¨¡¢¼éÈ÷¤Ç¤âÆ®»Ö¤¢¤Õ¤ì¤ë¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤ë¡£º£¥ª¥Õ¤Ë³¤³°FA¸¢¤Î¸¢Íø¤ò¹Ô»È¤·¤ÆÀ¾Éð¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿·¬¸¶¾­»Ö³°Ìî¼ê¤Î·ê¤òËä¤á¤ë¡Ö¥Ý¥¹¥È·¬¸¶¡×¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤À¡£º£µ¨¤Ï¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Ê¤É2¥Á¡¼¥à¤Ç·×37»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨.170