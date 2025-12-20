²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ç¼Â¶È²È¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë£Ó£Ë£Ù¡Ý£È£É¤³¤ÈÆü¹â¸÷·¼¡Ê£³£¹¡Ë¤Î?Ì¤À®Ç¯¤È¤Î¿¼ÌëÌ©²ñÊóÆ»?¤Ë¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤¬¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡½¡½¡££Î£Å£×£Ó¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¤Ï£±£¹Æü¡¢¡ÖÉÒÏÓ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦£Ó£Ë£Ù¡Ý£È£É¤¬¡ØÌ¤À®Ç¯½÷À­¥¢¥¤¥É¥ë¡Ê£±£·¡Ë¤ò¿¼Ìë¤Ë¼«Âð¸Æ¤Ó½Ð¤·¡Ù¡×¤ÈÂê¤·¡¢¿¼Ìë¤ËÊ£¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼«Âð¤Ë½÷»Ò¹âÀ¸¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊóÆ»¤·¤¿¡£Æ±Æü¡¢£Ó£Ë£Ù¡Ý£È£É¤¬ÂåÉ½¼èÄùÌò£Ã£Å£Ï¤òÌ³¤á¤ë²»³Ú»öÌ³½ê¡Ö£Â£Í£Ó£Ç¡×