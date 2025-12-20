º£Ç¯¸Â¤ê¤ÇÂàÇ¤¤¹¤ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦Ì«ÄÌÉ×µåÃÄ¼ÒÄ¹¡Ê£¶£³¡Ë¤¬£±£¹Æü¡¢µþ¥»¥é£Ä¤Ç²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡££±£±Ç¯£±£²·î¤Ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Ìîµå¥¯¥é¥Ö¤Ø½Ð¸þ¤·¡¢£±£¸Ç¯£±·î¤«¤é¸½¿¦¡£¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¡¢³Ú¤·¤¤»×¤¤¤ò¶¦Í­¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ËÊõÊª¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÜ¤ò½á¤Þ¤»¤¿¡£µåÃÄ·Ð±Ä¤Î»ëÅÀ¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¡¢£²£±Ç¯¤«¤é¤Î¥ê¡¼¥°£³Ï¢ÇÆ¤ò¸å²¡¤·¡£¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¡¢Àè¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤ÉÔ°Â¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ê¤½¤ÎÃæ¤Ç¡ËÊ¡ÎÉ¤µ¤ó¡Ê£Ç£Í¡Ë