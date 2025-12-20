SG¡Ö¥°¥é¥ó¥×¥ê¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ÈÊÂ¹Ô³«ºÅ¤Î¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹½»Ç·¹¾SG¡ÖÂè40²ó¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Ï19Æü¤Î4ÆüÌÜ¤Ë¥È¥é¥¤¥¢¥ë2nd2ÁöÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤­¤ç¤¦20Æü¤Î5ÆüÌÜ¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð¤ØÂÔ¤Ã¤¿¤Ê¤·¤Î3ÁöÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£12R¤Ï°ÂÄê´¶È´·²¤Î¶ÍÀ¸½çÊ¿¡Ê39¡áºë¶Ì¡Ë¤ËÂ÷¤·¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤Ç2¡¢2Ãå¤È¤·¤Æ¡¢2ÀïÌÜ½ªÎ»»þÅÀ¤ÇÆÀÅÀ¥È¥Ã¥×¤ò¹Ô¤¯¶ÍÀ¸¤Ë¹¬±¿¤Î1¹æÄú¤¬Å¾¤¬¤ê¹þ¤ó¤À¡£¤â¤¦¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÀäÂÐ¤Ë·è¤á¤¿¤¤¡£¥¤¥ó¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀè¥Þ¥¤¤ò·è¤á¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë1