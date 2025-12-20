Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢Âè1Æü¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤¬19Æü¤ËÅìµþ¡¦Âå¡¹ÌÚÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ç³«Ëë¤·¡¢ÃË½÷¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¿³È½ÀÊ¤Ë¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Î¿Íµ¤¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Î»Ñ¤¬¤¢¤ê¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥Õ¥¡¥ó¤âÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Âç²ñºÇ½é¤Î¼ïÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃË»ÒSP¤Ç¥¸¥ã¥Ã¥¸¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃæÌîÍ§²ÃÎ¤¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡£Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç3ÅÙ¤Î3°Ì¡¢2005Ç¯¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë3°Ì¤Ê¤É¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤ÄÌ¾¼ê¡£²ñ¾ì¤Ç¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤ë¤È¡¢µÒÀÊ¤¬¤¶¤ï¤Ä¤­