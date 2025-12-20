²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼»âÆ¸¤¬¡¢Ä¹ÃË¡¦ÃæÂ¼ÍÛ´î¤Î£¸ºÐÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¦ÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£»âÆ¸¤Ï£±£¹Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö£±£²·î£±£¸Æü¡¢ÍÛ´î¤¬£¸ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ­¤·¡¢¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥±¡¼¥­¤ò°Ï¤à¡¢ÍÛ´î¡¢¼¡ÃË¡¦ÃæÂ¼²Æ´´¤È¤Î¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¡ÖµÙ±éÆü¤Îº£Æü¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä«ÌÜ³Ð¤Þ¤·¤Ç°ì¿Í¤Çµ¯¤­¤Æ¡¢»ÙÅÙ¤ò¤·¤Æ³Ø¹»¤Ø¹Ô¤¯¤Û¤É³Ø¹»¤È¤ªÍ§Ã£¤¬Âç¹¥¤­¡£¿²¤ëÁ°¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Ë¡¢³¨ËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¢¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡¢¿ïÊ¬¤ª·»¤µ¤ó