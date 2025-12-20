ÂæÏÑ¤ÎÂæËÌ»ÔÆâ¤Ç19Æü¡¢¥Ê¥¤¥Õ¤ò»ý¤Ã¤¿ÃË¤¬È¯±ìÃÆ¤òÅê¤²¤¿¤¦¤¨¡¢¿ÏÊª¤Ç¼¡¡¹¤È¿Í¤Ë½±¤¤¤«¤«¤ê3¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤Ï¤½¤Î¸å¡¢·úÊª¤«¤éÈô¤Ó¹ß¤ê¤Æ»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£19Æü¸á¸å5»þÈ¾¤´¤í¡¢ÂæËÌ»Ô¤ÎÃÏ²¼Å´ÂæËÌ±Ø¤Î½Ð¸ýÉÕ¶á¤ÇÃË¤¬È¯±ìÃÆ¤òÅê¤²¹þ¤ß¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤Ë½±¤¤¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£À©»ß¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿57ºÐ¤ÎÃËÀ­¤¬ÃË¤Ë¿ÏÊª¤Ç»É¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤â¤Ê¤¯»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢±ì¤òµÛ¤¤¹þ¤ó¤À1¿Í¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤Ï¤½¤Î¸å¡¢ÎÙ¤ÎÃæ»³±Ø¤Î¶á¤¯¤ÎÈË