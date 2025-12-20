¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï18Æü¡¢ÃêÁª¤Ç±Ê½»¸¢¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ëÀ©ÅÙ¤ò°ì»þÄä»ß¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Î¡¼¥à¹ñÅÚ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÄ¹´±¤Ï¡¢12·î13Æü¤Ë¥í¡¼¥É¥¢¥¤¥é¥ó¥É½£¤Î¥Ö¥é¥¦¥óÂç³Ø¤Çµ¯¤­¤¿½Æ·â»ö·ï¤Î¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¿Í¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö°ÜÌ±Â¿ÍÍ²½¥Ó¥¶À©ÅÙ¤Ç±Ê½»¸¢¤òÆÀ¤Æ¡¢2017Ç¯¤ËÆþ¹ñ¤·¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¡Ö·è¤·¤ÆÆþ¹ñ¤òµö¤µ¤ì¤ë¤Ù¤­¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÈóÆñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¤³¤ì¤òÍýÍ³¤Ë¡¢ÃêÁª¤Ç±Ê½»¸¢¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¡Ö°ÜÌ±Â¿