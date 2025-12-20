Â­¸µ¤Ç1¥É¥ë¡á157±ßÂæ¤Þ¤Ç±ß°Â¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢ÊÒ»³ºâÌ³Âç¿Ã¤Ï19Æü¸á¸å11»þ¤¹¤®¡¢°ÙÂØ²ðÆþ¤â´Þ¤á¤Æ¹Ô¤­²á¤®¤¿Æ°¤­¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Å¬ÀÚ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÊÒ»³¤µ¤Ä¤­ ºâÌ³Âç¿Ã¡Ö°ìÊý¸þ¤Ç¡¢¤Þ¤¿µÞ·ã¤ÊÆ°¤­¤¬¤³¤ÎÈ¾Æü¡¢¤³¤Î¿ô»þ´Ö¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Í«Î¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅêµ¡Åª¤ÊÆ°¤­¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¹Ô¤­²á¤®¤¿Æ°¤­¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÅ¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¡×Æü¶ä¤Ï19Æü¡¢À¯ºö¶âÍø¤ò0.75%¤Ë°ú¤­¾å¤²¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·