NY³ô¼°19Æü¡ÊNY»þ´Ö11:06¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö01:06¡Ë ¥À¥¦Ê¿¶Ñ48242.12¡Ê+290.27+0.61%¡Ë ¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯23230.36¡Ê+224.00+0.97%¡Ë CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª50385¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+825+1.64%¡Ë ²¤½£³ô¼°19ÆüGMT16:06 ±ÑFT100 9885.99¡Ê+48.22+0.49%¡Ë ÆÈDAX 24285.47¡Ê+85.97+0.36%¡Ë Ê©CAC40 8164.71¡Ê+14.07+0.17%¡Ë ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê 2Ç¯ºÄ 3.473¡Ê+0.013¡Ë 10Ç¯ºÄ 4.130¡Ê+0.008¡Ë 30Ç¯ºÄ 4.