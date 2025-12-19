ÉáÃÊ¤ÏÊ¿µ¤¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤ëÃËÀ­¤Ç¤â¡¢ËÜÌ¿¤ÎÁ°¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Õ¤¤¤Ë¡È¼å¤µ¡É¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÏÍê¤ê¤Ê¤µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿´¤Îµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥µ¥¤¥ó¡£¤³¤³¤Ë¤ÏÃËÀ­¤¬ÂçÀÚ¤ÊÁê¼ê¤Ë¤À¤±¸«¤»¤ë¡¢ÆÈÆÃ¤Î¿´Íý¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÌ¿¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¡È³Ê¹¥¤Ä¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¡É°Â¿´´¶¤¬Æ¯¤¯ÃËÀ­¤ÏËÜÌ¿¤ËÂÐ¤·¤Æ¤³¤½¡¢ÁÇ¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤Ç¤¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÌµÍý¤Ë¶¯¤¯¸«¤»¤ë¤è¤ê¡¢¼å¤¤ÉôÊ¬¤Þ¤ÇÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¸ÀÍÕ¤äÂÖÅÙ¤Ë