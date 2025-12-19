お笑いコンビ「春とヒコーキ」のぐんぴぃ（35）が19日に更新したYouTubeチャンネル「バキ童チャンネル【ぐんぴぃ】」で彼女ができたことを報告した。ネットで有名なパワーワード「バキバキ童貞」を生み出したぐんぴぃ。今回は「【セイのアニマルクイズ】非モテ動物のヤバすぎる生態から学べ！進化した繁殖方法とは！？」と題した動画で、最後の締めコメントの際に「おかげさまで彼女できましたわ」と伝えた。相方の土岡哲朗