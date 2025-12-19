美容プロデューサー住谷杏奈が、新たに立ち上げたフェムケアブランド《ANZ BEAUTE(アンズボーテ)》。その第一弾として誕生したのが、美容液発想で“巡らせて洗う”という新常識を提案する「ネンマクケアウォッシュ」です。デリケートゾーンを“第二の肌”と捉え、洗浄だけにとどまらないケアを追求。乾燥やくすみ、違和感に悩む女性に寄り添う、新しいフェムケア習慣が2025年12月19日よりスタӦ