南海キャンディーズ・山里亮太、オードリー・若林正恭による「たりないふたり」が、2日の収録で4年半ぶりの復活を果たした。日本テレビ系で『たりないふたり2025』として、12日・19日の2週連続で放送される（深0：40）。19日深夜、2週目の放送でも、すべてを笑いに変える2人の姿が映し出されたが、番組エンディングでは、総尺80分にもおよぶHulu特別版の配信が伝えられた。【写真】山里亮太＆若林正恭「たりないふたり」を笑顔で