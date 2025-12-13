ボートレース住之江のＳＧ「第４０回グランプリ」は１９日、トライアル２ｎｄの第２戦が行われた。茅原悠紀（３８＝岡山）はトライアル２ｎｄ第２戦１１Ｒは２枠から２着も２周２Ｍでの動きが不良航法となり減点７。レース後は「関浩哉を降着させてしまって申し訳ない。こんなターンをしてみたらどうなるか思ってしてみたら、あんなことになってしまった」と反省しきりだった。ただ舟足に関しては「ペラを攻めて真逆にしてい