ボートレース住之江のＳＧ「第４０回グランプリ」は１９日、トライアル２ｎｄの第２戦が行われた。西山貴浩（３８＝福岡）はトライアル２ｎｄ初戦は最後方から粘りに粘って４着。抽選では白札（１号艇）を引き当て臨んだ第２戦、インからコンマ０６のトップスタートを決めて１着。１０ポイントを加算。優出に大きく前進した。タッグを組む１４号機に関しては「足は悪くない程度。ターンの最後の押しが空回りしていました」と