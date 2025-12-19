フランス政府が中国発のネット通販「SHEIN」に対し、3カ月間のサイトの停止を求めた裁判が19日に行われ、パリの裁判所は訴えを却下しました。発端となったのは、フランスの規制当局が11月、SHEINが販売していた商品の中に子どもの姿をした「ラブドール」とよばれる成人向けの玩具を確認したと発表したことです。SHEINはその後、「ラブドール」の販売を全面的に中止し、「成人向け商品」のカテゴリーを一時的に非公開とすると発表し