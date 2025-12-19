天皇陛下は中央アジア4カ国の大統領と面会されました。19日午前、陛下はお住まいの御所でウズベキスタンのミルジヨエフ大統領を出迎えられました。宮内庁によりますと、陛下は、ウズベキスタンにある日本人抑留者の墓地の話題に触れ、大統領が「いつ参拝者が来ても良いようにきれいな状態を保っている」と説明すると感謝を伝えられたということです。また午後にはタジキスタンのラフモン大統領と面会されました。陛下と大統領は、2