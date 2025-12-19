来季J1に昇格する水戸が、新戦力としてJ2甲府のMF鳥海芳樹（27）の獲得に動いていることが19日までに分かった。攻撃的MFの鳥海は桐光学園、桐蔭横浜大を経て21年に甲府入り。1メートル65と小柄ながら巧みなボールタッチとドリブル突破が持ち味で、昨季から背番号10を背負う中心的存在だ。5年目の今季は33試合に出場してキャリアハイの9得点を記録した。低予算ながら昇格を果たした水戸は的確な補強で、初挑戦となるJ1へ準備