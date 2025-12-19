ＴＢＳ系バラエティー番組「クレイジージャーニー」（月曜・後１０時）が来年３月で終了することが１９日、スポーツ報知の取材で分かった。裏社会ジャーナリスト・丸山ゴンザレス氏が、中南米を始めとする世界中のスラム街やギャング街に潜入する人気企画など、独自の視点やこだわりを持つ「クレイジージャーニー」たちが毎回、国内外へ。その後、スタジオに戻って舞台裏などを振り返る伝聞型紀行バラエティーだ。２０１５年