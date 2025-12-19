東京・西東京市の住宅で36歳の母親と息子3人が倒れているのが見つかり、その後、死亡が確認されました。19日午後5時半ごろ、西東京市の住宅で、この家に住む36歳の母親と高校1年の長男（16）、小学5年の次男（11）、小学4年の三男（9）の息子3人が倒れているのが見つかり、その後、死亡が確認されました。母親と長男は、傷があり失血死、次男と三男は首に絞められた痕があり、窒息死とみられるということです。母親と長男が見つか