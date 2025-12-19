台湾・台北市内の駅などで、男が通行人に無差別に切り付けた事件で、男は犯行の途中で付近に借りていた部屋に戻り、装備を補充した上で犯行を継続したとみられることがわかりました。台湾メディアによりますと、19日夕方、台北市内の地下鉄「台北駅」構内で男が発煙筒を投げ込み、近くにいた人をナイフで切り付けました。関係者によると、男は付近で借りていた部屋に戻り、新たに刃物や発煙筒を補充した上で、1駅離れた中山駅や百