¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤¬MF¤Î³ÍÆÀ¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¡ØTHE TIMES¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ï¥µ¥¦¥¸¤Î¥¢¥ë¡¦¥Ò¥é¥ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½¤Î¥ë¥Ù¥ó¡¦¥Í¥ô¥§¥¹¤À¡£¥Í¥ô¥§¥¹¤Ï¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤ÎÌ¾Ìç¥Ý¥ë¥È½Ð¿È¤ÎMF¤Ç¡¢2017Ç¯¤Ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Î¥¦¥ë¥Ö¥º¤Ø°ÜÀÒ¡£É¾²Á¤ò¹â¤á¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢2023Ç¯¤Ë¥¢¥ë¡¦¥Ò¥é¥ë¤Ë°ú¤­È´¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Í¥ô¥§¥¹¤Ïº£Åß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¥¢¥ë¡¦¥Ò¥é¥ë