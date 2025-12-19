天皇皇后両陛下と長女・愛子さまは、バレエ「くるみ割り人形」を鑑賞されました。ボルドーカラーで揃えた装いの天皇ご一家は、19日夕方、東京・渋谷区の新国立劇場に到着し、関係者とにこやかにあいさつを交わされました。ご一家が劇場に入られると、集まった観客たちは立ち上がり、大きな拍手が起こりました。鑑賞されたのは「くるみ割り人形」で、チャイコフスキー作曲の音楽にあわせて、クリスマスの物語が繰り広げられる冬の定