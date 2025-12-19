自民・維新の両党が来年度の与党税制改正大綱を正式決定しました。最大の焦点だった『年収の壁』については、すべての年収層を対象に所得税の課税最低限を160万円から178万円に引き上げます。さらに▼車の購入時に課される税「環境性能割」の廃止や、▼住宅ローン減税の延長・拡充など多くの『減税メニュー』が並びます。一方、防衛力強化のため、所得税額に対して税率1%を課す「防衛特別所得税」については2027年1月から実施する