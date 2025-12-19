ロシアのプーチン大統領による恒例の大規模会見は、およそ4時間半続き、終了しました。ウクライナ侵攻について、強気の発言が相次ぎました。平山晃一記者（NNNモスクワ）「プーチン大統領の記者会見ですが4時間半以上続き、いま終わりました。ウクライナ関連の発言も多く、国の内外にロシアが優位だとアピールした形です」プーチン大統領「私たちの軍が敵をクルスク州から排除した後、戦略的な主導権は完全にロシア軍の手に渡った