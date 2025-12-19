自民党と日本維新の会は、市販薬と効能が似ている「OTC類似薬」の患者負担見直しで合意しました。自民党・小林政調会長：現役世代の負担軽減の側面でもある一方で、一定の配慮のもとに患者の方にもご負担いただく。維新は、現役世代の社会保険料負担を軽減するため、OTC類似薬の保険適用見直しを求め、自民党と協議していました。合意では、保険適用を維持したまま、湿布やアレルギー薬などの77成分、約1100品目を対象に薬価の1/4